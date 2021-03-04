Депутат парламента от Партии «Платформа “Достоинство и правда”» Александр Слусарь пишет в социальных сетях, что компания Valiexchimp, добывающая на юге Молдовы нефть и газ, не перечисляет необходимые суммы в бюджет государства.

В 2008 году американская фирма Redeco все права на разработку полезных ископаемых передало молдавскому партнеру. «Контракт предусматривает, что концессионер уплачивает государству арендную плату за добытые нефть и газ в размере 20 процентов от стоимости добытого или так называемое роялти. Что было до 2010 года, мы пока не выяснили. А в 2010-2019 годах государство получило ноль. Почему? Государственная комиссия и компания в течение 10 лет не могли определить, как платить пошлину», – написал депутат. По его подсчетам, бюджет недополучил 8 миллионов долларов. С 2018 года Valiexchimp вступила в процесс банкротства, концессионный договор истек, но она продолжает эксплуатировать месторождения.