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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове добывать газ – себе в убыток

04 марта
16:41 2021
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Депутат парламента от Партии «Платформа “Достоинство и правда”» Александр Слусарь пишет в социальных сетях, что компания Valiexchimp, добывающая на юге Молдовы нефть и газ, не перечисляет необходимые суммы в бюджет государства.

В 2008 году американская фирма Redeco все права на разработку полезных ископаемых передало молдавскому партнеру. «Контракт предусматривает, что концессионер уплачивает государству арендную плату за добытые нефть и газ в размере 20 процентов от стоимости добытого или так называемое роялти. Что было до 2010 года, мы пока не выяснили. А в 2010-2019 годах государство получило ноль. Почему? Государственная комиссия и  компания в течение 10 лет не могли определить, как платить пошлину», – написал депутат. По его подсчетам, бюджет недополучил 8 миллионов долларов. С 2018 года Valiexchimp вступила в процесс банкротства, концессионный договор истек, но она продолжает эксплуатировать месторождения. 

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