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Газета "Кишиневские новости"

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Украинцы и русские остаются братскими народами

04 марта
16:41 2021
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Несмотря на политические перипетии, население России в большинстве своем хорошо относится к Украине и украинцам, свидетельствуют данные Киевского международного института социологии и российского Левада-Центра, сообщает «Страна».

«В Украине в феврале 2021 года хорошо или очень хорошо относились к России 41% украинцев, плохо или очень плохо примерно столько же – 42%, 17% не определились. По сравнению с сентябрем 2020 ситуация не изменилась. В России хорошо или очень хорошо относились к Украине 54% населения, плохо или очень плохо – 31%, 13% не определились», – свидетельствуют результаты совместного исследования. Независимость Украины от России поддерживают 88% украинцев. Из опрошенных 39% хотели бы наглухо перекрыть границы с восточным соседом.

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