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Газета "Кишиневские новости"

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Виорика Думбрэвяну: Молдова получит первую партию вакцины

04 марта
16:26 2021
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Первая партия в 14400 доз вакцины «AstraZeneca», предоставленная в рамках платформы «COVAX», прибудет в Молдову уже сегодня, 4 марта. Об этом сообщила советник спикера парламента, бывший министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

«Это успех для нашей страны, потому что Молдова оказалась среди первых государств, получающих вакцины против COVID-19. Это результат огромных усилий минздрава, начатых в июле 2020 года. Благодарю и очень признательна команде минздрава, агентства общественного здоровья, ВОЗ, UNICEF”, – написала Думбрэвяну в социальной сети.

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