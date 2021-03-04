Первая партия в 14400 доз вакцины «AstraZeneca», предоставленная в рамках платформы «COVAX», прибудет в Молдову уже сегодня, 4 марта. Об этом сообщила советник спикера парламента, бывший министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

«Это успех для нашей страны, потому что Молдова оказалась среди первых государств, получающих вакцины против COVID-19. Это результат огромных усилий минздрава, начатых в июле 2020 года. Благодарю и очень признательна команде минздрава, агентства общественного здоровья, ВОЗ, UNICEF”, – написала Думбрэвяну в социальной сети.