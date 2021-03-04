Силовики задержали жителя Минска, который с помощью трафарета нанес на забор изображение герба «Погоня» (всадник на коне с мечом, ред.) который с 1991 по 1995 годы был символом Белоруссии, сообщает TUT.BY

Тридцатитрехлетнего предпринимателя также обвиняют и в том, что он под изображением написал еще фразу из песни группы Ляпис Трубецкой «молчание убивает не хуже пули». Текст расценили как «перефразированную цитату из песни музыкальной группы протестного толка». Мужчина по этому поводу объяснялся: «Мне понравились эти строки, и там хоть малолюдно, но просто люди, проходящие, чтобы… может им тоже понравятся эти строки». Также задержанный признался, что несколько раз участвовал в несанкционированных шествиях, против него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.