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Газета "Кишиневские новости"

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Лукашенко считает глупостью идею слияния Белоруссии с Россией

03 марта
12:47 2021
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Александр Лукашенко, рассказывая подчиненным о встрече с Владимиром Путиным, отметил, что Белоруссия остается независимым государством, сообщает «Военное обозрение».

Образцом взаимодействия для органов власти президент назвал сотрудничество внешнеполитических и военных ведомств двух стран. «Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления (продолжительная пауза)… Вообще было бы глупо даже работать в этом направлении. Это и абсолютно не нужно. Мир сильно изменился», – поведал Лукашенко. По его словам, две страны и так близки друг другу.    

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