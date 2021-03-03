Александр Лукашенко, рассказывая подчиненным о встрече с Владимиром Путиным, отметил, что Белоруссия остается независимым государством, сообщает «Военное обозрение».

Образцом взаимодействия для органов власти президент назвал сотрудничество внешнеполитических и военных ведомств двух стран. «Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления (продолжительная пауза)… Вообще было бы глупо даже работать в этом направлении. Это и абсолютно не нужно. Мир сильно изменился», – поведал Лукашенко. По его словам, две страны и так близки друг другу.