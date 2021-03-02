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Газета "Кишиневские новости"

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Президента Молдовы охраняют как лидера мировой державы

Президента Молдовы охраняют как лидера мировой державы
02 марта
20:57 2021
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Майя Санду, неоднократно обещавшая во время избирательной кампании отказаться от госохраны, на самом деле пользуется услугами внушительного числа людей в штатском.

Так, 2 марта 2021 года во время мероприятия у монумента скорбящей матери телохранителей в окружении дающей интервью Майи Санду оказалось так много, что один из них произнес: «Стас, Мирча, пусть ребята Виктора рассредоточатся. Пусть займут свое место, потому что медленно, но верно здесь получится стадо. Нас здесь чересчур много». Впрочем, этот призыв президент не услышала, но вряд ли ей неизвестно, что ее охраняют чрезвычайно многочисленный отряд из спецслужбы.

Кстати, один из телохранителей Санду – это Василе Попа, муж Зинаиды Попа – советника ПДС в муниципальном совете Кишинева. По удивительному совпадению, сразу после избрания Санду на пост главы государства он был назначен зам. директора Службы госохраны и защиты.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=Dh6OYt2Ls_Y&feature=emb_logo&ab_channel=Sinteza

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