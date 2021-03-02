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Газета "Кишиневские новости"

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Чем выше доход человека, тем больше еды он выбрасывает

02 марта
11:57 2021
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По данным Организации Объединенных Наций, еще в 2005 году примерно треть всех продуктов на планете не использовалась и просто выбрасывалась. Однако ученые Вагенингенского университета в Нидерландах считают эти цифры существенно заниженными. По их мнению, в своих расчетах эксперты ООН упустили один важный фактор: насколько высок достаток потребителей.

При сопоставлении оценок ООН, Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения исследователи сделали вывод: если ежедневный доход человека превышает шесть с половиной долларов, он начинает выбрасывать больше еды. Подсчеты показали, что средняя калорийность ежедневного объема пищевых отходов равна калорийности большого бургера. То есть в среднем каждый житель планеты выбрасывает один такой бургер. Голландские ученые подчеркнули, что их оценка количества выбрасываемой еды в два с половиной раза выше аналогичных данных ООН.

Той едой, которая выбрасывается, можно было бы накормить примерно триста миллионов человек, пишет «Daily Mail».     

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