В кризисный год администрация президента Майя Санду выделила 650 тыс. леев на рестораны, обеды и фуршеты. Согласно плану закупок на 2021 год, подписанному генеральным секретарем аппарата президента Андреем Спыну, 650 тыс. леев предусмотрены на оплату услуг по обслуживанию иностранных делегаций. Предполагается, что эти средства будут потрачены на ресторанные услуги и питание.

В то же время на гостиничные услуги официальных делегаций выделяется 250 тыс. леев, на транспорт -200 тыс. леев, аренда залов обойдется еще в 100 тыс. леев.

Напомним, что администрация президента в этом году выделила 280 тыс. на цветы. В ходе пресс-конференции Майя Санду дала слово, что таких расходов не будет. Однако уже на следующий день ведомство объявило тендер на покупку цветов, даже не изменив сумму – 280 тыс. леев.