Как поговаривают в Одессе на Молдаванке, человек без чувства юмора может быть таки да смешным. Это представляется странным, но молдавский политик Майя Санду совершает свои смехотворные деяния с вечно хмурым и холодным выражением на лице. Была она министром, премьером, потом добилась президентского поста, однако народ так и не услышал из её уст даже намёка на юморок или прикольчик.

Не любящие шуток люди чаще всего панически боятся попасть в смешное положение, неловкую, нелепую, двусмысленную ситуацию. А как называется человек, который не умеет признать свои просчёты и жизнерадостно, раскованно посмеяться над умилительными собственными ошибочками? И как охарактеризовать должностное или частное лицо, вообще начисто не способное смеяться?..

Мы думали, что после провальной хохмы с правительством президенту будет трудно показать оживившейся публике что-нибудь ещё более потешное. Давайте вместе прикинем (ведь к этому диковинному случаю молдавское общество не раз ещё вернётся!) − на что оказалось бы похоже вторичное появление перед парламентом назначенного Майей Санду кандидата в премьеры Натальи Гаврилицэ, которая снова бы пришла просить у депутатов не доверия для будущего правительства, а прилюдной расправы с ним.

Господа − по-мазохистски взмолилась бы Гаврилицэ − вытрите свои ботинки о мундиры фиктивных кандидатов в министры, если решитесь поверить хоть одному моему слову… Эти бездарные попытки актуализировать общеизвестный смысл легендарного лесного диалога Красной Шапочки и Серого Волка, несомненно, могли привести к юморным или даже порнографическим сценариям. Но парламентарии сумели бы отстоять − как и первый раз − в рамках бурных прений и нормы приличия, и нравственные устои взрослеющей отечественной демократии…

На днях публично проклюнулся и другой прикол. Выполняя приказ хозяйки, охрана силой вытеснила с территории президентского дворца депутата Сергея Сырбу, который, откликаясь на приглашение президента, прибыл по долгу службы на заседание Высшего Совета Безопасности (ВСБ), членом которого состоит как председатель парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку. Между прочими туманными объяснениями, которые озвучила лично президент на последующей пресс-конференции, самым нелепым оказалось высочайшее воспоминание о недавнем визите во Францию.

Мы, видите ли, не знали или подзабыли, что в Париже Майя Санду встретилась с главой тамошнего Департамента неподкупности. Так вот, ещё во время той беседы у нового президента зародилось убеждение, что у неё вроде бы есть кое-какие прокурорские полномочия, чтобы подозреваемых депутатов, может, на первое время, поначалу ещё не сажать, а просто запретить им появляться в отдельных присутственных местах.

Другая хохма, связанная с выдворением (вышвыриванием) депутата из “королевского дома”, состояла в том, что, вернувшись в парламент, Сергей Сырбу нашёл письмо за подписью ответственного служащего президентской канцелярии, в котором парламентарию рекомендовалось не появляться на заседании ВСБ, поскольку до президентши дошла информация «о возможном конфликте интересов, связанном с Его личностью».

Но самое занятное – и это авторы письма сочли за юмор – было вынесено в шапку-заглавие официального послания: «Scrisoare lui Serioja Sîrbu» (Письмо Серёже Сырбу). Кому-то из советнической обслуги президентского офиса разрешили-таки шутить или подшучивать, но, очевидно, не тому дали волю − потому как как этот бред сивой кобылы, эта большевистская гримаса указывает на ранний культурный декаданс в среде недавно собранного президентского эскадрона.

Облом произошёл и с попыткой объяснить опоздание так необходимой стране партии вакцин против Ковида-19. Хотя медико-санитарный кризис не является сферой прямой ответственности главы государства, и никто в избирательной кампании не тянул Майю Санду за язык обещать, что при её президентстве борьба с пандемией будет в разы эффективнее.

Пришлось ей опять лепить горбатого и прилюдно утверждать на одном коммерческом телеканале, что известные фармакологические корпорации не рискуют подписывать с нами договоры о поставке вакцины по причине того, что коррумпированные молдавские суды не станут в случае чего на сторону этих поставщиков, как будто столь влиятельные международные компании не способны предусмотреть в соответствующем договоре удобную и внушающую доверие международно-правовую инстанцию для разрешения возникших разногласий и споров.

Дефекты мышления или, точнее, банальное скудоумие – вот что, вероятнее всего, является первопричиной того, что надуманные политическими гадалками Майи Санду трагические ситуации оборачиваются, как правило, дешёвыми и провальными мыльными операми.

Многие помнят, чем закончились объявленные Майей Санду два покушения на её жизнь. Так называемая жертва не смогла предоставить независимой экспертизе или хотя бы на суд общественности улики открученного от ее собственной “Тойоты” колеса или следы заявленного отравления ртутью. Таким образом, доверчивые люди полчаса посокрушались по поводу невнятно изложенной трагедии, а затем, открыв правду, потешались уже комедией. Стыдно вспомнить откровенный хохот сограждан, когда Её сиятельство «забыла» свои клятвенные обещания решительно демонтировать забор собственного дворца и примерно вдвое сократить бюджет президентуры.

Вокруг потешной Майи стали казаться смешными и её сотрудники, партнёры по развитию, а также события, причиной которых она становилась. Не менее забавным оказался, к примеру, недавно посетивший Молдову председатель Европейского Совета Шарль Мишель, который призвал молдаван подтянуться к евростандартам, делая при этом вид, что рядом находившаяся Майя Санду ни разу не преступила закон, хотя она сейчас собирается уже в третий раз смачно и по-босяцки наплевать на Конституцию.

Комично подаёт себя и сам пряный г-н Посол ЕС Петер Михалко, который недавно коленопреклонённо просил защиты от вероломства молдаван у всех западных дипломатических миссий в Кишинёве. Однако ведь он сам спровоцировал конфликт, умудряясь неоднократно и в бестактно-непрофессиональной манере вторгаться во внутренние дела суверенного Молдавского государства. Не говоря уже о троллях и «ультрас», кои представляют в соцсетях самые смелые словесные цирковые акробатические номера, лишь бы защитить своего великого, ужасного и, вместе с тем, смешного европерсонажа.

Из Белоснежки, которая в оппозиционное время до дрожи в коленках боялась отравленного яблока Плахотнюка, Майя Санду становится всё больше похожа на своего ненавистного врага, утверждаясь во власти как могучая Снежная королева. Жаль, потому что ждали от неё совсем другого. Вдруг выяснилось, что ирония экспертов и обычный смех тысяч избирателей способны потихоньку превратить некую горделивую политически броскую мифологизированную фигуру – во всем известную сказочную старуху, которая оказалась в финале повествования у жалких обломков прохудившегося корыта.