Сравнительно мягкий климат Европы объясняется тем, что течение Гольфстрим несет по Атлантическому океану теплую воду из Мексиканского залива в сторону Британских островов. Тепло выделяется и в атмосферу, согревая прибрежные страны. Однако в последние годы все стали свидетелями того, что континент сталкивается с аномально суровыми зимами.

Международная группа ученых в составе исследователей из Германии и Великобритании нашла объяснение: в результате глобального потепления течение Гольфстрима замедляется. Из-за того, что в Гренландии активно тают ледники, вода в океане теряет соленость и становится более пресной. Уже сегодня Гольфстрим движется на пятнадцать процентов медленнее, чем примерно семьдесят лет назад, и это самая низкая скорость за последние полтора тысячелетия.

И если изменение климата из-за деятельности человека, увеличивающее выбросы углекислоты в атмосферу, будет продолжаться такими же темпами, то через восемьдесят лет замедление течения станет необратимым, скорость его уменьшится на сорок пять процентов.

Это отразится на погоде всей планеты. Климат в Европе станет резко континентальным: крайне суровая зима и крайне жаркое, засушливое лето. У Восточного побережья США существенно повысится уровень моря, что грозит затоплением многим городам, и повсюду можно ожидать разрушительных ураганов, сообщает Naked-science.