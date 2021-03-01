Забавный спор

На одном из молдавских телеканалов произошел забавный спор о возникшем в стране противостоянии президента и парламента. Уважаемый эксперт Штефан Глигор объяснил суть этого конфликта так: «Молдове еще предстоит стать правовым государством. Для этого необходимо найти выход из институционального противостояния между неподкупным человеком, избранным почти миллионом избирателей (президентом Майей Санду — прим.), и 54 депутатами-коррупционерами (большинство ПСРМ — «Шор»)».

По мнению эксперта, Молдова является самой коррумпированной страной в регионе, в которой авторы и исполнители «кражи миллиарда», «ландромата», диктуют политическую повестку и контролируют парламентское большинство.

Что тут забавного? Ну, наверное, коррупции в Румынии или соседней Украине явно не меньше. Украинцам удалось втянуть в коррупционные схемы даже сына нынешнего президента Джо Байдена. Также известно о грандиозной схеме, в рамках которой деньги международных финансовых организаций – миллиарды долларов – отмывались и выводились на Запад, а не попадали к гражданам Украины.

Сколько премьер-министров посадили в Румынии?

У кого рыльце в пушку?

Но Молдову не нужно обелять, здесь коррупция является тотальной. Об обычных формах, включая политическую, говорится много, давно и справедливо, но есть один важный нюанс. У самих обличителей коррумпированных депутатов также рыльце в пушку. И не просто «в пушку», а вид коррупции, в которую они вовлечены, является куда более страшным и опасным, чем «туризм» депутатов. Можно даже сказать, что политическую коррупцию нынешних «неподкупных» следует признать высшим уровнем в своем роде. Как в белом масонстве 33 градус.

О каком явлении идет речь? В чем его особенность?

Если классические коррупционеры, действующие в Молдове, получают деньги, гонорары, должности и так далее из местных источников (бюджет, отраслевое взяточничество, рента по должности, уход от налогов и т.д.), то новая категория просто получает деньги извне. Существует множество фондов, которые осуществляют выплаты «неподкупным» политикам новой волны разными способами.

Внешнее финансирование через НПО

Перечислим некоторые способы.

Прежде всего, НПО. Известно, что главные лица ПДС, структуре, подарившей нам президента, – бывшие «энпэошники». И сама партия в большой степени – конгломерат таких людей, а также связанных с ними.

Хорошо известно, что молдавские НПО щедро финансируются Западом, речь идет о миллионах и миллионах. Посвятивший деятельности НПО монографию-исследование политолог и депутат парламента от ПСРМ Богдан Цырдя детально описал это явление.

Вот одна из схем. Создается липовое НПО, а затем богатые фонды из США и ЕС, которые выставляют серьезные требования к соискателям, вдруг выбирают эти наспех созданные организации. И никому не известные структуры получают крупные суммы. Потом эти неожиданно выплывшие НПО нанимают экспертов и выплачивают им за консультации приличные гонорары. Речь идет о десятках тысяч евро. Все в соответствии с законом – преподавание, лекции, консультирование, написание научных работ, проведение исследований.

Ряд политиков просто работали или работают в неправительственных организациях. Таких очень много в числе советников нынешнего президента и в руководстве ПДС. Майя Санду назначила «энпэошников» и в Высший совет безопасности. Фамилии этих людей неоднократно назывались.

Например, советник президента Олеся Стамате оказалась получателем 116 тысяч леев в качестве директора проекта в рамках Ассоциации за эффективное и ответственное управление.

Другой советник, в вопросах здравоохранения, Алла Немеренко в 2019 году получила тысячи евро вознаграждений из-за границы, из Германии, Франции и даже ВОЗ, которую, как известно, фактически содержит Билл Гейтс.

Аналогичная история еще у одного советника – Лилианы Николаеску-Онофрей. Ей консультации за рубежом принесли в год тысячи евро.

Давняя практика дедушки Сороса

Эта практика существует давно. RISE-Moldova раскрыла схему финансирования Джорджем Соросом советников премьер-министра Юрия Лянкэ в 2014-2015 годах.

Сам Юрие Лянкэ рассказывал: «Да, я разговаривал с ним (Джорджем Соросом, — прим.), объяснял, насколько трудно привлечь ценных советников, если предлагать им только зарплату в несколько тысяч леев. […]Я пытался привлечь этих людей, сохранить их там и стимулировать, потому что иначе сохранить их в кабинете премьер-министра было бы невозможно».

Сорос согласился оплатить «содержание» четырех советников. «В среднем, для каждого из них была предусмотрена зарплата в $4.200 (около 60 тыс. леев) в месяц». Посредником в операции выступил германский Институт европейских политик (Institut für Europäische Politik). В целом четыре советника за четыре года (Евгений Стурза, Валерий Прохницкий, Владислав Кульминский, Лилиана Вицу-Ешану), по данным RISE-Moldova и в соответствии с декларациями, получили два миллиона леев.

Акцентируем внимание на том, что перечисленные политики и государственные чиновники свои «скромные» гонорары получали извне.

Миллионы для «независимых» СМИ

Второй способ также давно известен и описан – это финансирование СМИ, которые продвигают соответствующих политиков, партии, идеи, нарративы. Как правило, они называются «независимыми».

Например, в текущем году посольство США объявило, что выделит на развитие таких СМИ 1.5 млн долларов. Эти СМИ составляют разветвленную сеть и действуют как на национальном, так и региональном уровне. Гранты от западных фондов получали такие телеканалы как TV8, PRO TV и другие. А также огромное количество интернет-изданий. Это настоящий «спрут».

Особый акцент сделан на финансировании русскоязычных СМИ, так как для Запада очень важно переформатировать менталитет именно этой категории граждан, выступающих против интеграции с Западом и вхождения Молдовы в НАТО и голосующих за левые партии.

На чьей стороне играют Биг Тек?

Еще один уровень поддержки, менее известный, – цифровые деньги, а также медийное и информационное содействие интернет-гигантов и социальных сетей.

С цифровыми деньгами (биткоин и его «родственники») все понятно. Это – новый вид скрытой поддержки извне. Но, чтобы выявить масштаб финансирования, необходимо, чтобы соответствующие структуры провели серьезное и компетентное расследование.

С тем, как продвигают «своих» социальные сети, видеосерверы и поисковики, многие сталкиваются постоянно, выходя в интернет. Здесь давно процветают цензура, замалчивание с помощью алгоритмов, неконтролируемая реклама, а также продвижение соответствующего контента.

Стоимость и значение подобных услуг весьма высоки. Но главное нет ответа на вопрос, кто будет контролировать социальные сети и технологических гигантов? Ведь Биг Теки сами всех контролируют.

Обслуживают интересы внешних сил

Но почему мы таких политиков должны отнести к категории коррупционеров? Причем высшей пробы.

Сегодня в Молдове НПО участвуют в разработке законов. Следовательно, они «рулят» страной, почти также, как и парламентарии. Вместе с ними. Но есть реальные депутаты и государственные функционеры, которые, существуя на иностранные деньги, гонорары, продвигают интересы внешних игроков. И здесь весьма показательной является история с передачей банковской системы страны иностранным инвесторам, ее активно поддержала в бытность премьер-министром Майя Санду.

Также представители ПДС выступают за отмену «закона о миллиарде», который снимает бремя выплаты украденного с рядовых граждан. И ряда других законов, например, предусматривающего снижение возраста выхода на пенсию. Но отмены именно этого нормативного акта требуют и международные финансовые организации. Вот и получается, что ПДС не выражает чаяния молдаван, а выполняет указание внешних сил, обслуживает их интересы.

Пример гегемона

В США, которые прозападные политики приводят в качестве «демократического идеала», примера для подражания, существует закон об «иностранных агентах» (FARA). Закон регулирует деятельность лоббистов, чью работу финансирует другое государство. Эти «лоббисты» устраивают встречи с конгрессменами, даже президентом США, то есть чиновниками высшего ранга. Добиваются внесения и принятия определенных законодательных поправок, а также нужных решений администрации. По сути, лоббизм – та же коррупция, только узаконенная, регулируемая. Поэтому в США иностранные агенты обязаны регистрироваться, заявлять, что они действуют в интересах других государств. Если это не происходит, им грозит пять лет тюрьмы или крупный штраф.

Закон распространяется на деятельность СМИ. Они обязаны предоставлять, например, копии информационных материалов не позднее, чем через 48 часов после их распространения. Также FARA требует маркировать пропагандистскую информацию.

С помощью закона об «иностранных агентах» США защищают себя от внешнего влияния. Америка — сильная страна, и она старается себя оградить от внешних посягательств.

Когда есть инстанция поважнее

Молдова — слабое и зависимое государство. Но оно не защищает себя от иностранных лоббистов, политических коррупционеров высшей пробы. Наоборот, молдавские чиновники приветствуют вмешательство Запада в свои дела, потому что он платит. Нет сомнения, что это и есть одна из главных причин, почему Молдова по-прежнему остается «несостоявшимся государством».

Вместо того, чтобы поставить заслон деятельности «иностранных агентов», прежде всего на уровне организаций, в том числе партий, Молдова создает им тепличные условия для существования.

А потом политические коррупционеры высшей пробы устраивают войну за власть против местных политических коррупционеров. И доходит до того, что глава государства объявляет о том, что она не будет выполнять Основной закон страны и решения Конституционного суда. Для нее существует инстанция поважнее.

Цель борьбы с коррупцией «неподкупных»

Вернемся к забавному диалогу, с которого мы начали. Сегодня главной мишенью «неподкупных» должны быть не «политические туристы» или «трансвеститы» в молдавском парламенте, а они сами – «хорошие люди». В их борьбу с коррупцией можно будет поверить только тогда, когда они зарегистрируют в Молдове закон об «иностранных агентах», наподобие того, что действует в США. Только еще более суровый.

Мы — слабые, нам нужны более радикальные инструменты защиты государства.

А пока «неподкупные» и «хорошие люди» действуют по поговорке: «В чужом глазу соринку видим, а в своем бревна не замечаем». И используют «борьбу с коррупцией» в схватке за власть, чтобы потом, если получится взять под контроль парламент, устроить расправу над оппонентами.