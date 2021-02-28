Власти США одобрили еще одну вакцину против коронавируса от бельгийской компании Janssen, сообщает ВВС.

Новая вакцина стала уже третьей, получившей авторизацию от соответствующих органов в США, и составит серьезную конкуренцию на рынке Pfizer и Moderna. В отличие от прочих вакцин, препарат фирмы Janssen вводится всего одной дозой и может храниться в холодильнике, а не морозильной камере. Бельгийская компания подписала с правительством США контракт на поставку вакцины в размере 100 млн доз сроком до конца июня 2021 года. Первая партия поступит в страну уже на следующей неделе. Президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором назвал подписанный контракт с Janssen радостной новостью для всех американцев. Байден также добавил, что соблюдать правила социального дистанцирования и дезинфицировать свое рабочее место все еще необходимо.