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Газета "Кишиневские новости"

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США одобрили третью вакцину

США одобрили третью вакцину
28 февраля
16:27 2021
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Власти США одобрили еще одну вакцину против коронавируса от бельгийской компании Janssen, сообщает ВВС.

Новая вакцина стала уже третьей, получившей авторизацию от соответствующих органов в США, и составит серьезную конкуренцию на рынке Pfizer и Moderna. В отличие от прочих вакцин, препарат фирмы Janssen вводится всего одной дозой и может храниться в холодильнике, а не морозильной камере. Бельгийская компания подписала с правительством США контракт на поставку вакцины в размере 100 млн доз сроком до конца июня 2021 года. Первая партия поступит в страну уже на следующей неделе. Президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором назвал подписанный контракт с Janssen радостной новостью для всех американцев. Байден также добавил, что соблюдать правила социального дистанцирования и дезинфицировать свое рабочее место все еще необходимо.

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