Чешский президент Милош Земан обратился к Владимиру Путину с просьбой предоставить его стране вакцину «Спутник V», сообщает ТАСС.

Проситель полагает, что не останется не услышанным в Москве. По информации Министерства здравоохранения в Чехии, при населении 10,46 миллиона, 1 227 595 инфицированных коронавирусом. Умерли от последствий заражения COVID-19 20 194 человека. Это первое место в мире по количеству смертей на миллион граждан. Первой страной Евросоюза, получившей российскую вакцину, стала Венгрия.