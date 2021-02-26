Председатель комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Сергей Сырбу, который является по должности членом Высшего совета безопасности, был не допущен на заседание, созванное президентом Майей Санду. Это произошло вопреки тому, что он был приглашен и по закону обязан участвовать в таких встречах. Формальным аргументом стал конфликт интересов, потому что в повестку дня была включена тема концессии аэропорта. Сырбу выразил удивление такими обвинениями, напомнив, что именно Майя Санду голосовала за сдачу аэропорта в частные руки.

«Это полный абсурд, потому что конфликт интересов не определяется тем, что так считает Майя Санду, а законом о декларировании имущества и личных интересах. Согласно этому закону, лицо обязано заявить о конфликте интересов, проинформировать руководство, воздержаться от рассмотрения, голосования. В моем случае без доказательств меня обвинили», – сказал Сырбу.

Он также добавил, что президент Майя Санду нарушает не только Конституцию, но и действующие законы.