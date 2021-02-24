Президент ориентирован исключительно на узкие партийные интересы, а мечта Майи Санду – увеличить количество депутатов от Партии «Действие и солидарность», и для этого она готова неоднократно нарушать конституционные нормы, плевать на закон и даже ввергнуть страну в хаос. Так в ПСРМ охарактеризовали действия главы государства и партии, которую Майя Санду до недавнего времени возглавляла. Социалисты отмечают, что из-за позиции главы государства Молдова вступает в глубокий политический и конституционный кризис, а негативные последствия этого кризиса уже ощущаются во всех сферах жизни, включая неоднократный рост цен на топливо, который по цепочке вызывает дальнейшее повышение цен, социальные волнения и протесты.

«Президентская администрация неоднократно нарушает Основной закон государства, что не может остаться без серьезных последствий для Республики Молдова. Кризис, в который нас втягивает президент Майя Санду, негативно влияет на социальную и экономическую сферы, в результате жизнь каждого гражданина страны ухудшается. Углубление и продление периода, в котором Молдова будет находиться в полной неопределенности, только усугубит проблемы для людей. И всё это происходит в условиях новой волны пандемии, которая сильно бьет по нашей стране.

Популистские лозунги и красивые слова, имеющие явный электоральный оттенок и произносимые в выступлениях перед телекамерами, не помогают в решении проблем граждан. Хорошо известно, что популизм во время кризиса только усиливает удары, которые получают простые люди, о которых в первую очередь и должны думать политики и особенно высокопоставленные лица. Однако люди видят, что президент ориентирован исключительно на узкие партийные интересы. Мечта Майи Санду – увеличить количество депутатов от Партии «Действие и солидарность», и для этого она готова неоднократно нарушать конституционные нормы, плевать на закон и даже ввергнуть страну в хаос», – говорится в заявлении.

ПСРМ подтверждает свою открытость к диалогу со всеми фракциями и парламентскими группами, чтобы найти наиболее эффективное решение для выхода из этого кризиса и принять срочные меры по улучшению повседневной жизни граждан.

«Уже сегодня ПСРМ свяжется с представителями других фракций и парламентских групп для начала диалога. Это то, чего от нас ждет большинство граждан страны.

В то же время мы просим ПДС и Майю Санду немедленно прекратить нападки на Конституционный суд за принятое во вторник, 23 февраля, решение о прекращении действий по подрыву верховенства закона и действий по узурпации государственной власти в стране. Только узурпатор может позволить подменить собой Конституцию страны», – отмечается в заявлении Партии социалистов.

В ближайшие дни ПСРМ созовет заседание Республиканского совета партии, чтобы определиться с дальнейшими действиями.