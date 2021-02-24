Партия социалистов осуждает очередное подорожание топлива и требует отставки руководства НАРЭ. Об этом сообщил в социальной сети вице-председатель парламента, депутат ПСРМ Влад Батрынча.

«Это пятое подорожание за последние два месяца, в ходе чего цены на бензин и дизельное топливо подорожали примерно на 4 лея. Мы уверены, что речь идёт о картельном сговоре производителей нефтепродуктов, который сильно ударит по всем гражданам страны, особенно по аграриям, которым вскоре надо выходить в поле на сельскохозяйственные работы. Беспрецедентный рост цен на топливо происходит на фоне пандемического, политического и конституционного кризиса, в который нас ввела президент страны Майя Санду. В обществе бытует мнение о том, что импортеры нефтепродуктов не боятся президента страны и позволяют себе повышать цены на топливо два раза в неделю с молчаливого согласия Национального агентства по регулированию в энергетике. Обращаем внимание на то, что нынешний состав НАРЭ был сформирован режимом Плахотнюка, и члены этого учреждения в большинстве своем являются бывшими однопартийцами Майи Санду в тот период, когда все они состояли в ЛДПМ.

Сообщаю, что на следующей неделе парламентская фракция ПСРМ начнет процедуру увольнения членов НАРЭ, ответственных за тяжелую ситуацию, сложившуюся в результате неоднократного повышения цен на нефтепродукты», – написал Влад Батрынча.