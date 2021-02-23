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Газета "Кишиневские новости"

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ПСРМ призывает Майю Санду вернуться в конституционное поле

23 февраля
21:48 2021
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Партия социалистов ознакомилась с решением Конституционного суда, который констатировал нарушение Конституции президентом Майей Санду, незаконно выдвинувшей своим указом Наталью Гаврилицэ кандидатом на пост премьер-министра.

Согласно заявлению ПСРМ, вопреки давлению на судей Высокого суда, включая и из-за рубежа, Конституционный суд продемонстрировал последовательность в принятии решений. ПСРМ констатирует, что сегодняшний вердикт является логичным в контексте решений Суда, включая и принятые 6 августа 2020 года о том, что глава государства обязан выдвинуть кандидата на должность премьера, если последний получил поддержку парламентского большинства.

«Президент Майя Санду осознанно нарушила конституционную норму, используя «тузы из рукава», также, как это делали в печально известные времена представители Альянсов за европейскую интеграцию. Попыткам игнорировать Конституцию Майя Санду научилась у своих бывших коллег из Альянса, когда она была частью власти», – отмечают в ПСРМ.

В политформировании обратили внимание, что все больше действий Майи Санду сопряжены с нарушениями и попытками узурпации власти, а также желанием снова захватить государственные ведомства.

«Никто не может быть превыше закона, никто не может быть превыше Конституции. Повторно призываем Майю Санду вернуться в конституционное поле, подчиниться решениям Конституционного суда и Основному закону. Ее право – быть популистом, бессовестно обманывать, даже верить, что она является королевой нашей республики, но нарушение закона уголовно карается», – отмечается в заявлении ПСРМ.

Партия социалистов обратилась ко всем политическим силам с призывом продолжить диалог для поиска оптимального решения по преодолению политического кризиса. ПСРМ готова к дискуссиям и сделает все возможное, чтобы положить конец противостоянию, представив гражданам реальные решения.

«Политики не должны продавать иллюзии, а предлагать действия по улучшению жизни людей», – говориться в заявлении ПСРМ.

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