Председатель Конституционного суда (КС) Домника Маноле поставила на место Майю Санду. В ходе брифинга для прессы она дала пояснения относительно решения КС, которым был отменен указ главы государства о повторном выдвижении Натальи Гаврилицэ на пост премьера.

«Выдвижение премьер-министра не происходит по прихоти президента, кандидат на пост премьера может быть выдвинут только после консультаций с парламентскими фракциями. Консультации предполагают поиск политической поддержки депутатов для формирования правительства, которое будет пользоваться доверием парламента», – заявила Маноле.

В то же время председатель суда рассеяла спекуляции относительно того, что полномочия президента изменяются вместе со способом выбора главы государства.

«В решении 2020 года КС отметил, что способ выбора президента Республики, вне зависимости от всеобщего, равного, прямого, тайного и свободного голосования или выборов в парламенте, не влияет никоим образом на полномочия президента Республики выдвигать кандидата на пост премьер-министра», – сказала Маноле.

Судьи также отвергли и обвинения президента относительно парламентского большинства, выдвинувшего Марианну Дурлештяну на пост премьера.

«Условие выдвижения кандидата на пост премьера абсолютным парламентским большинством было выполнено», – сказала председатель КС.

Она также не упустила возможности прокомментировать и тенденциозное поведение Майи Санду по отношению к парламенту.

«Суд отметил дефицит лояльного сотрудничества между президентом и депутатами в рамках второго раунда консультаций. Эти консультации должны носить ответственный характер. Диалог, который должен происходить добронамеренно, откровенно и ответственно», – пояснила Маноле.