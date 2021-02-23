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Газета "Кишиневские новости"

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Румыния за санкции против России

23 февраля
21:18 2021
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Глава румынского МИДа Богдан Ауреску принял участие во встрече с коллегами из ЕС в Брюсселе, сообщает «Международное румынское радио».

Обсуждались проблемы, возникшие между Евросоюзом и Россией. Ауреску призвал дипломатов принять в отношении Москвы новые санкции, по его мнению, нельзя оставлять без внимания демарш Кремля, выславшего за пределы страны сотрудников трех европейских посольств. Отягощающим моментом является то, что в это время в России был с визитом глава европейской дипломатии Жозеп Борелль, полагает министр. Также перед встречей глав МИДов стран ЕС, Ауреску с коллегами пообщался с членами команды блогера Алексея Навального.

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