На Украине обсуждается дальнейшая судьбы самого большого судна Военно-морского флота страны – фрегата «Гетман Сагайдачный», сообщает «Военное обозрение».

По мнению эксперта Тараса Чмута, на сегодня корабль небоеспособен, а потому редко выходит в море. За минувшие 30 лет «Гетамн Сагайдачный» не проходил комплексной модернизации, а ремонтные работы были мелкими и несистемными. Некоторые аналитики предлагают не тратить впустую деньги и отправить судно на лом. Чмут же придерживается другой точки зрения: «Для Украины важно найти оптимальный баланс потраченных средств и полученного результата». При этом вопрос, нужен ли нам фрегат, вообще не должен стоять – мы 100% должны его сохранить и восстановить». Некоторые эксперты считают, что «Гетмана Сагайдачного» можно заменить строящимся корветом «Владимир Великий». Он был заложен в 2011 году, и его общая готовность – 32%. Если достройка будет идти теми же темпами, то корвет спустят на воду через 20 лет.