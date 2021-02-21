Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 февраля 161893 излечившихся
21 февраля
20:18 2021
На сегодняшний день в стране 161893 человека прошли лечение и 3780 умерли от инфекции COVID-19.
На 21 февраля в Молдове подтверждены 176752 случая заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 5835 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16145 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3364 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 288 в крайне тяжелом состоянии (50 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).