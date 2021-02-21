На сегодняшний день в стране 161893 человека прошли лечение и 3780 умерли от инфекции COVID-19.

На 21 февраля в Молдове подтверждены 176752 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 5835 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16145 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3364 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 288 в крайне тяжелом состоянии (50 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).