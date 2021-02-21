Удивительное открытие сделали рабочие, ремонтировавшие помещение бара в центре испанского города Севилья. Сняв слой старой штукатурки, ремонтники обнаружили старинные фрески и рамы окон замысловатой формы.

Оказалось, что это – средневековый хамам (восточная баня) времен, когда Пиренейский полуостров находился под властью Арабского халифата. Археологи Севильского университета пришли в восторг от находки, особенно от фресок, украшавших не только стены, но и потолок помещения. По мнению ученых, такая богатая роспись – признак того, что заведение было элитным, тем более, что поблизости располагалась главная городская мечеть.

Точнее датировать время постройки хамама поможет исследование с помощью современных технологий. А хозяева бара, который на время карантина приостановил свою работу, рассчитывают, что после снятия ограничительных мер число клиентов заведения увеличится, сообщает CNN.