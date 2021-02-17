2020 год выдался достаточно сложным. Пандемический кризис, сложная ситуация в экономике, засуха жестоко сказались на гражданах Молдовы. Однако некоторые представители политического класса смогли в этот период значительно увеличить свое состояние. Речь идет и о генеральном секретаре аппарата президента Майи Санду, одном из лидеров ПДС Андрее Спыну.

Согласно декларации об имуществе и личных интересах, которую Спыну подал в Национальное агентство по неподкупности в качестве сотрудника президентской администрации, в 2020 году он приобрел новый автомобиль, открыл салон красоты и два банковских счета, а также купил земельный участок сельхозназначения.

Так, в декабре 2019 года Спыну сообщал, что владеет двумя автомобилями: VW Tiguan 2009 г. и Audi Q5 2014 года. А в начале 2021 года из документов исчезает машина 2009 года и появляется новый VW Tiguan, уже 2019 года, приобретенный в год президентских выборов за 27 тыс. долларов США. В декларации указано, что Спыну продал старый автомобиль.

Еще одна покупка семьи Спыну в кризисный год – земельный участок в 30 соток, за который заплачено 152 712 леев (7,6 тыс. евро). Отметим, что у Спыну таковых еще 5. Они были приобретены в период 2017-2018 гг.

Чиновник указал наличие 8 банковских счетов, на которых насчитывается 614 долларов США, 10 687 евро и 37 357 леев (всего 261 535 леев). В конце 2019 года Спыну располагал всего 6 счетами.

После появления в СМИ информации об офшорных компаниях Спыну в Китае, Великобритании и США советник Майи Санду расширяет свой бизнес – в сентябре 2020 года, накануне президентских выборов, его супруга – Ирина Спыну – открывает салон красоты с юридическим адресом в одной из самых престижных зон Кишинева – переулок Ольги Врабие, 2.

Состояние Спыну увеличилось и в части доходов. В конце декабря 2019 года он задекларировал следующие суммы:

2 118 600 леев – выплаты от «OneTwoStart Ltd»

227 695,18 леев – зарплата в «Traduno Technologies» SRL

52 914.57 евро – дивиденты от «Wupp Ltd»

89 602,90 леев – зарплата в Госканцелярии

Уже в феврале 2021 года Спыну задекларировал, что в течение 2019 года дивиденды от компании «Wupp Ltd» исчислялись в сумму 60902.57 евро, то есть на 8 тыс. больше.

Напомним, что состояние Спыну стало предметом журналистских расследований. В СМИ было опубликовано видео его роскошного дома стоимостью в миллионы леев.