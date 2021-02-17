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Газета "Кишиневские новости"

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В Нидерландах выполнили первый пассажирский полет на экотопливе

17 февраля
18:48 2021
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Известно, что авиация – один из лидеров в загрязнении окружающей среды, в частности, выбросов углекислого газа в атмосферу. Поэтому поисками экологически чистого топлива заняты специалисты разных стран.

Только что один из вариантов такого топлива продемонстрировали в Нидерландах. Авиакомпания KLM выполнила международный пассажирский авиарейс, заправив самолет смесью стандартного авиационного керосина и его синтетического экологически чистого аналога. Специалисты остались довольны тем, как прошел полет.

Экологически чистый авиакеросин выпустил знаменитый нефтяной гигант – компания «Shell». В основе продукта – углекислота, вода и компонент, полученный с помощью возобновляемых источников энергии. А уже через два года в Нидерландах планируется ввести в эксплуатацию первое в Европе предприятие, которое будет производить экологически чистый биокеросин. Намечено также спроектировать и построить установку, предназначенную для прямого улавливания CO2, сообщает телеканал «Наука».  

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