Известно, что авиация – один из лидеров в загрязнении окружающей среды, в частности, выбросов углекислого газа в атмосферу. Поэтому поисками экологически чистого топлива заняты специалисты разных стран.

Только что один из вариантов такого топлива продемонстрировали в Нидерландах. Авиакомпания KLM выполнила международный пассажирский авиарейс, заправив самолет смесью стандартного авиационного керосина и его синтетического экологически чистого аналога. Специалисты остались довольны тем, как прошел полет.

Экологически чистый авиакеросин выпустил знаменитый нефтяной гигант – компания «Shell». В основе продукта – углекислота, вода и компонент, полученный с помощью возобновляемых источников энергии. А уже через два года в Нидерландах планируется ввести в эксплуатацию первое в Европе предприятие, которое будет производить экологически чистый биокеросин. Намечено также спроектировать и построить установку, предназначенную для прямого улавливания CO2, сообщает телеканал «Наука».