Ученые из Потсдамского университета и Института эволюционной биологии Макса Планка в Германии провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что грызуны, поселившиеся в городах, лучше адаптировались к сосуществованию с людьми, чем сельские обитатели.

Исследователи отловили тридцать одну мышь – примерно половину в столице, остальных – в сельской местности. Животным предложили решить логическую задачу: найти способ добраться до еды, лежащей в нескольких емкостях. В другой задаче требовалось открыть крышку одной из нескольких коробок.

Сельские грызуны заметно отстали от городских – лишь чуть больше половины справились с заданиями, тогда как горожане показали результат в семьдесят семь процентов. И решали они задачи тоже по-разному. Если у городских мышей не получалось сразу открыть емкость с едой, они не упорствовали и переходили к следующему объекту, а городские проявляли настырность и искали разные способы добиться желаемого.

Ученые объясняют эту разницу тем, что в городах у животных больше возможностей добыть еду, поэтому они и не напрягаются особо. А вот тем, кто живет вне пределов городов, надо потрудиться в поисках пропитания, поэтому они стараются не упускать любой случай подкрепиться, пишет «Daily mail».