Президент Республики Молдова созвал ВСБ в новом составе

Президент Молдовы во вторник созвал заседание Высшего совета безопасности (ВСБ) Республики Молдова в новом составе. Глава государства выразил сожаление в связи с отсутствием ряда членов Совета, в том числе генерального прокурора и председателя Национального банка, которые, согласно закону, обязаны участвовать в каждом заседании.

В повестку дня были включены четыре вопроса первостепенной важности. Первый касался вывода средств из банковской системы РМ, расследования банковской аферы. По этой проблеме приняты три важных решения. Во-первых, запросить у Генеральной прокуратуры и Национального банка в срочном порядке представить ВСБ отчет «Кролл-2». Во-вторых, новое правительство, парламент и недавно созданная Комиссия по расследованию обратятся напрямую в международную компанию «Кролл», чтобы запросить у нее подробности проведенного расследования, включая отчет «Кролл-2». В-третьих, ВСБ обратится к международному сообществу с просьбой принять непосредственное участие в расследовании банковской аферы.

Вторым пунктом в повестке дня ВСБ был вопрос о массовом выводе нелегальными путями финансовых средств и материальных ценностей из Республики Молдова и уничтожении вещественных доказательств по совершенным правонарушениям. По этому вопросу решено затребовать у Национального банка Молдовы и Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег ежедневную информацию обо всех финансовых потоках. Кроме того, ВСБ запросил всю информацию о финансовых движениях, начиная с 1 января 2019 года. Глава государства пояснил, что в Ведомство президента и членам ВСБ приходят сообщения о том, что те, кто потерял власть, в срочном порядке выводят банковские средства из Республики Молдова. ВСБ запросил ежедневную информацию с целью пресечения таких схем.

ВСБ напомнил сотрудникам следственных органов о персональной ответственности в случае уничтожения или исчезновения вещественных доказательств по совершенным правонарушениям и уголовным делам, связанным с банковской аферой. Игорь Додон пояснил, что поступают сведения о фактах уничтожения или опечатывания вещдоков по многим резонансным уголовным делам, а также об их изъятии из государственных учреждений.

Третий вопрос, который был обсужден на заседании Совета, касался произвольных решений, принятых недавно Конституционным судом. Высший совет безопасности принял к сведению недавние решения КС и расценил их как произвол, противоречие Конституции и угрозу национальной безопасности.

Кроме того, президент проинформировал общественность о том, что указ, подписанный Павлом Филипом о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов на 6 сентября с.г., не соответствует конституционным нормам. Исходя из этого, глава государства подписал Указ об аннулировании указа Павла Филипа.

Четвертым пунктом повестки дня ВСП обсудил проблему блокирования работы ряда центральных государственных учреждений. Высший совет безопасности обратился ко всем чиновникам госучреждений с призывом не препятствовать законной деятельности новоназначенного правительства. В связи с этим президент Игорь Додон обратил внимание представителей всех институтов государства на необходимость действовать в соответствии с законными решениями легитимного парламента и правительства.

Наталья Киркэ