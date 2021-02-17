В течение прошедшего дня, 17 февраля, зарегистрированы еще 19 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 63-летняя женщина из Кишинева, 63-летний мужчина из Страшенского района, 70-летняя женщина из Страшенского района, 74-летняя женщина из муниципия Бельцы, 69-летняя женщина из муниципия Бельцы, 59-летний мужчина из Единецкого района, 62-летний мужчина из Бричанского района, 90-летняя женщина из Флорештского района, 68-летняя женщина из Флорештского района, 68-летняя женщина из Каларашского района, 70-летний мужчина из Оргеевского района, 74-летняя женщина из Оргеевского района, 62-летний мужчина из АТО Гагаузия, 61-летний мужчина из Тараклийского района, 69-летний мужчина из Тараклийского района, 61-летняя женщина из Фалештского района, 71-летний мужчина из Кишинева, 58-летний мужчина из Кишинева, 63-летняя женщина из Яловенского района.

На вечер 17 февраля 159339 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3697 человек умерли от инфекции.