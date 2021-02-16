Фирма семьи советника президента Аллы Немеренко расширяет свою деятельность в Румынии. Компания SC LANDSTAR CAPITAL SRL, администратором которой является муж советника – Анатолие Немеренко, обратилась за авторизацией для строительства гостиничного комплекса в г. Биказ уезда Нямц. Как выяснил портал «Telegraph», он будет состоять из 4 бунгало, каждый с тремя спальнями, гостиной и ванной комнатой. Расположение комплекса весьма привлекательное – в туристической зоне плотины Биказ.

Это уже второй проект семьи Немеренко в Румынии, первый туркомплекс – пансионат «Zimbrii Ceahlăului» – расположен на расстоянии 60 км – в коммуне Крэкэоань.

Напомним, что «LANDSTAR CAPITAL» учредил Ион Немеренко – сын Аллы Немеренко. В момент создания ею управляли отец и сын Немеренко, а с 2017 года, согласно румынским реестрам, администратором числится только Анатолие Немеренко.

Семья Немеренко владеет в Румынии и компанией «KADIZ LAND», основанной Даниелой Немеренко (ныне Даниела Бекет, сотрудница газеты «Ziarul de Gardă» – прим.ред.), дочерью Аллы и Анатолия Немеренко.

Компанией «LANDSTAR CAPITAL» руководили первоначально Даниела и Анатолие Немеренко, но с 12.06.2019 администратором стал Анатолие Гонца.

Алла Немеренко не ответила на звонки, чтобы прокомментировать новую информацию.