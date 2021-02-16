Конституционный суд решил не приостанавливать юридически указ президента о повторном выдвижении Натальи Гаврилицэ на должность премьер-министра. Однако фактически в решении КС говорится, что парламент «должен дождаться решения Конституционного суда и начать парламентские процедуры, только если конституционность указа будет подтверждена Судом».

Конституционный суд рассмотрит по существу и вынесет вердикт по запросу депутатов-социалистов 23 февраля. ПСРМ требует проверить законность указа президента Молдовы от 11 февраля относительно выдвижения кандидатуры на пост премьер-министра.

Между тем, в решении КС от 6 августа 2020 года подчеркивается, что президент страны обязан выдвинуть кандидата на пост премьера, которого предложит парламентское большинство. В поддержку Марианны Дурлештяну поставили свои подписи 54 из 101 депутата.