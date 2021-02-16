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Газета "Кишиневские новости"

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Почему Майя Санду не допустила журналистов на встречу с врачами Сорок

Почему Майя Санду не допустила журналистов на встречу с врачами Сорок
16 февраля
20:17 2021
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Президент Майя Санду не позволила медицинским работником обратиться с вопросами до тех пор, пока представители СМИ не покинули зал. Больше того, глава государства объяснила свое решение тем, что пресса, дескать, запугивает людей.

«Прошу вас: оставьте людей говорить так, как им кажется лучше», – сказала Санду журналистам.

О введенной Майей Санду цензуре сообщили и сотрудники портала «Observatorul de Nord».

«Прессе было запрещено вести полную съемку заседания президента Майи Санду с сорокскими врачами по причине того, что в нашем присутствии якобы медики запуганы и не могут свободно говорить», – написал «Observatorul de Nord».

В то же время видеотрансляция оказалась с сильными помехами, и зрители вне зала не смогли услышать, что говорила Майя Санду медицинским работникам.

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