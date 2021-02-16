Председатель Партии «Платформа “Достоинство и правда”» Андрей Нэстасе, в очередной раз в эфире канала Jurnal TV предложил президенту Майе Санду выдвинуть его в качестве кандидата на должность премьера.

Как утверждает политик, им уже сформирована команда профессионалов, которая справится и с проблемами в экономике и с коронакризисом. Удивительная самоуверенность, если учесть, что правительство сможет проработать около трех месяцев, до досрочных парламентских выборов. «Партия «Платформа “Достоинство и правда”» располагает кабинетом министров, способным обеспечить немедленные результаты для страны. Предлагаемое нами правительство предназначено для того, чтобы не допустить конституционной блокады», – уточнил Нэстасе. Он имел в виду то, что в Молдове может сложиться патовая ситуация: парламент не имеет возможности объявить президенту импичмент, а та в свою очередь не может распустить парламент. И вот, получив в законодательном органе 11 мандатов из 101, Нэстасе предлагает себя в качестве некоего спасителя отечества.