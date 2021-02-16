Марианна Дурлештяну, выдвинутая на пост премьера парламентским большинством, заявила, что не представляет никакую политическую партию и не претендовала на должность главы кабмина. По мнению Дурлештяну, для ответственного управления этим кризисом необходимо правительство, независимое от амбиций политиков.

«Я согласилась принять приглашение на пост премьер-министра, потому что не могу остаться равнодушной»,- сказала Дурлештяну.

Бывший министр финансов обратила внимание на то, что бюджет страны устойчив до июня 2021 года, а дефицит бюджета может удвоиться и достичь 28 млрд леев, что увеличивает шанс провала страны в финансовый коллапс.

«Хочу увидеть, какие расходы будут сокращены или откуда появятся финансовые ресурсы, чтобы обеспечить проведение досрочных выборов. Что делаем с программой вакцинации, которая не заложена в бюджет, как будут выделяться средства на тесты для COVID-19 и для обеспечения социально-незащищенных слоев в этот период? Как поддержим предпринимателей? У Молдовы будет экономический спад не на 14%, а намного больше, то есть, как будет обеспечен бюджет после июня 2021 года?» – задается вопросом кандидат.

Дурлештяну считает, что необходима политическая воля и конкретные действия. Она советует президенту страны обеспечить диалог со всеми парламентскими фракциями, чтобы преодолеть эту ситуацию и не разочаровать граждан как в стране, так и за ее пределами.

Кандидат от парламентского большинства предлагает политическим силам проявить ответственность – сохранить европейский вектор развития Молдовы, договориться о программе с МВФ и внешними партнерами ради обеспечения реформ.

«Призываю все политические силы: НЕ издевайтесь над народом!!! Скоро не будет ни электората, ни тех, кого выбирать! Я НЕ представляю никого в этом парламенте и НЕ состою в партии, я обычный гражданин, который неравнодушен к голосу граждан», – заключила Марианна Дурлештяну.