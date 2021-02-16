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Газета "Кишиневские новости"

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В Индии автобус упал в реку Сарда, погибли 40 человек

16 февраля
19:58 2021
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В центральной Индии погибли 40 человек, после того как автобус с пассажирами упал в канал, передает ВВС.

Власти индийского штата Мадхья-Прадеш сообщили, что на борту автобуса находились 60 человек. По словам очевидцев, водитель потерял управление, автобус протаранил ограждение, вылетел с моста и упал в реку Сарда. Водителю и еще шестерым пассажирам удалось доплыть до берега. Еще 40 человек погибли. Спасатели продолжают поиски. Правительство штата пообещало общественности начать открытое расследование по делу. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил свои соболезнования семьям погибших в публикации в Твиттере.

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