В центральной Индии погибли 40 человек, после того как автобус с пассажирами упал в канал, передает ВВС.

Власти индийского штата Мадхья-Прадеш сообщили, что на борту автобуса находились 60 человек. По словам очевидцев, водитель потерял управление, автобус протаранил ограждение, вылетел с моста и упал в реку Сарда. Водителю и еще шестерым пассажирам удалось доплыть до берега. Еще 40 человек погибли. Спасатели продолжают поиски. Правительство штата пообещало общественности начать открытое расследование по делу. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил свои соболезнования семьям погибших в публикации в Твиттере.