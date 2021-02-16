В канун Пепельной среды – начала Великого поста в латинском обряде католической церкви – в Рио-де-Жанейро традиционно начинается самый известный в мире карнавал. В этом году Бразилия изменила традиции по вине пандемии коронавируса, пишет ВВС.

Ежегодный бразильский карнавал всегда привлекал к себе особое внимание. Рио-де-Жанейро расцветал всеми красками, а каждая улочка заполнялась танцующими туристами. Многие иностранцы приезжали в Бразилию специально во время фестиваля, чтобы поучаствовать во всеобщей вакханалии. Каждый год, начиная с 1723 года, бразильский карнавал отмечал начало Великого поста, и только 2021-й стал исключением. Бразилия занимает вторую строчку в мире по числу смертей от коронавируса. Власти приняли непростое решение отложить празднование до лучших времен. Концертная арена, где традиционно проходили соревнования между школами самбы во время карнавала, выглядит почти пугающе без летящих конфетти и пышных цветных нарядов. Власти Бразилии не уточняли на какой месяц будет перенесен фестиваль.