Государственный русский драматический театр имени Чехова перешагнул свой 85-летний рубеж. К сожалению, пандемия коронавируса и имевший место в коллективе внутренний конфликт не позволили отпраздновать столь солидный юбилей.

Но недоразумения преодолены, и труппа работает, причем теперь с новым художественным руководителем. Этот пост занял мастер искусств РМ Виталий Дручек. На пресс-конференции он и директор театра народный артист РМ Константин Харет рассказали о ближайших и более отдаленных планах.

19-21 февраля состоится первая премьера сезона – «Мещане» Горького. Эта первая и, по мнению самого Станиславского, лучшая пьеса автора, никогда не ставилась в нашей стране. Осуществить постановку пригласили художественного руководителя театра «Лучафэрул» Вячеслава Самбриша, который работал над спектаклем вместе со своей командой – сценографом Адрианом Суручану, художником по костюмам Стеллой Веребчану и композиторам Думитру Серетиняну.

Пьеса поднимает актуальную во все времена – и наши не исключение – проблему конфликта поколений, когда дети не хотят жить так, как жили родители, но поиски своего пути оказываются весьма болезненными. И режиссер, и актеры (а в спектакле заняты представители разных поколений) говорят, что работать было интересно, потому что пришлось столкнуться с новыми творческими подходами и в постановке, и исполнении ролей. Постановка осуществлена при поддержке Посольства Российской Федерации в Молдове.

Виталий Дручек рассказал о планах коллектива – а они определены не только до конца нынешнего сезона, но и на большую часть следующего. Дмитрий Коев начинает репетиции комедии по пьесе современного драматурга Александр Коровкина «Тетки» – это подарок труппы к юбилею мастера искусств РМ Людмилы Колохиной, у которой в спектакле главная – и бенефисная – роль. Премьерой в конце апреля коллеги поздравят актрису с 75-летием. Не будут забыты и маленькие зрители: для них актер и режиссер Геннадий Бояркин поставит сказку «Кот в сапогах». Премьера будет приурочена к Международному дню защиты детей. А в завершение театрального сезона планируется показать спектакль по произведениям Достоевского (2021-й – Год Достоевского, когда в России отмечается 200-летие со дня рождения великого писателя, и русский театр в Молдове не может остаться в стороне от этой даты) в постановке Санду Василаке. В свое время он возглавлял театр имени Чехова, и здесь с большим успехом шел его спектакль по Достоевскому «Братья Карамазовы».

Следующий сезон должна открыть одна из пьес Чехова в постановке нашего соотечественника Дмитрия Акриша, который сейчас много работает в разных театрах России и выдвинут на соискание главной российской театральной премии «Золотая маска». А затем молдавский режиссер Луминица Цыку начнет репетировать новую пьесу известного российского драматурга Ивана Вырыпаева «Иранская конференция».

Константин Харет поделился информацией о том, как успешно начался нынешний сезон. В сентябре театр имени Чехова уже по традиции участвовал в крупнейшей общероссийской гастрольно-концертной программе. Предполагалось показать спектакль «Идущие по небу» в Курске, Ярославле и Брянске, но из-за пандемии в первых двух городах выступить не удалось. Вместо этого труппа приняла участие в Московском фестивале «Русский театр за рубежом». Союз театральных деятелей Молдовы отметил спектакль «Аленький цветочек» режиссера Даниела Мунтяна премией за лучшую сказку. И уже получено приглашение выступить в апреле в Санкт-Петербурге на фестивале «Встречи в России» со спектаклем «Белый кролик» в постановке Дмитрия Коева. С послом России в РМ Олегом Васнецовым и руководителем представительства Россотрудничества Андреем Муравьевым сейчас обсуждается возможность оказать театру поддержку в организации поездки на фестиваль.

А еще новый художественный руководитель намерен обратиться в Министерство образования, культуры и исследований с ходатайством о присвоении театру имени Чехова статуса «Национальный». Старейшая в республике русская драматическая труппа вполне это заслужила.