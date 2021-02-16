Вторник, 16 февраля 2021, 21:20

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Молдавский президент озаботилась проблемами фермеров

16 февраля
19:48 2021
Версия для печати

На станице президента Майи Санду в Facebook сообщается, что она провела беседу с исполняющим обязанности премьера Аурелом Чокоем и министром сельского хозяйства Ионом Пержу.

Глава государства распорядилась выработать критерии, на основе которых среди фермеров будет распределяться помощь от Румынии, предоставившей 6000 тонн дизельного топлива. «Я также попросила найти решения для восстановления сельскохозяйственных консультационных услуг в территориях, чтобы фермеры могли воспользоваться советами специалистов. Считаю необходимым ускорить запуск механизма субсидирования в области животноводства, которое находится в критической ситуации», – написала Санду.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,28–0,25%
EUR20,92–0,46%
GBP24,04–0,29%
UAH0,62–0,21%
RON4,29–0,47%
RUB0,23–0,84%

Курсы валют в MDL на 16.02.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд