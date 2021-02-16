На станице президента Майи Санду в Facebook сообщается, что она провела беседу с исполняющим обязанности премьера Аурелом Чокоем и министром сельского хозяйства Ионом Пержу.

Глава государства распорядилась выработать критерии, на основе которых среди фермеров будет распределяться помощь от Румынии, предоставившей 6000 тонн дизельного топлива. «Я также попросила найти решения для восстановления сельскохозяйственных консультационных услуг в территориях, чтобы фермеры могли воспользоваться советами специалистов. Считаю необходимым ускорить запуск механизма субсидирования в области животноводства, которое находится в критической ситуации», – написала Санду.