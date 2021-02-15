Политические партии не имеют права ходатайствовать о представлении к награде, а значит, ходатайство Демпартии о награждении Влада Плахотнюка было незаконным. Об этом в социальной сети написал бывший депутат Григорий Петренко.

«Талантливый бизнесмен со стартапами», владелец двух оффшоров и по совместительству генеральный секретарь администрации президента Андрей Спыну аргументировал отсутствие оснований для отзыва высшей госнаграды у Плахотнюка тем, что Демпартия не обратилась с подобной просьбой, так как именно Демпартия его представила к награде», – отметил Петренко.

Он также считает несостоятельным тезис о том, что «Майя Санду не может отменить декрет о награждении Плахотнюка высшей наградой страны, так как для этого нет оснований».

Дело в том, что политические партии не имеют права ходатайствовать о представлении к награде, поясняет бывший депутат Петренко. Согласно Положению, утверждённому Указом президента, это право имеют только органы местной и центральной власти, министерства, трудовые коллективы и творческие союзы.

«Демпартия не подпадает под эти категории. Значит, вся процедура изначально была незаконной! У Майи Санду есть все основания отменить декрет о награждении Плахотнюка. Было бы желание и нормальные советники», – пояснил Петренко.

Он считает, что данный случай является красноречивым примером того, как в предвыборной кампании говорится одно, а после прихода к власти, прямо противоположное.