Депутаты Парламента от фракции Партии социалистов Республики Молдова, во главе с председателем парламента Зинаидой Гречаный и главой фракции ПСРМ Корнелием Фуркулицэ, советники Муниципального совета Кишинева от фракции ПСРМ, активисты ПСРМ и «Молодой Гвардии» возложили цветы к Мемориалу памяти солдат, павших во время войны в Афганистане.

Зинаида Гречаный отметила в своем выступлении, что прошло более трех десятилетий с момента полного вывода войск из Афганистана, но эхо событий афганской войны живет в наших душах.

«Мы должны хранить память о погибших героях, продемонстрировавших пример мужества, доблести и патриотизма, они с честью выполнили свой долг. Вечная память павшим героям!» – сказала Зинаида Гречаный.

Спикер пожелала здоровья всем ветеранам войны в Афганистане и их семьям, а также выразила признательность за активную деятельность руководству и всем представителям Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова.

Сегодня же утром к ветеранам войны в Афганистане обратился лидер Партии социалистов Игорь Додон. Он отметил, что Партия социалистов и он лично всегда рядом с ветеранами, и готовы оказать поддержку в реализации начатых инициатив. «Мы стремимся и дальше поддерживать вас и решать проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. В этом смысле команда ПСРМ предложит на рассмотрение законодательного органа конкретные законопроекты», – подчеркнул председатель ПСРМ.