Как известно, сильное ультрафиолетовое излучение несет в себе опасность для кожи человека. Оно может спровоцировать возникновение рака. Ученые из Медицинской школы Алабамского университета в Бирмингеме (США) выяснили, способен ли виноград, известный противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами, выступить в качестве защиты от ультрафиолета и его канцерогенных последствий.

В эксперименте, длившемся полмесяца, два десятка светлокожих добровольцев ежедневно ели по семьдесят пять граммов порошка из плодов винограда. Действие оказалось благотворным, в частности, было предотвращено возникновение воспалений. А экстракт зерен винограда, нанесенный на кожу, успешно боролся с солнечными ожогами.

Исследователи уточняют, что виноград не может заменить солнцезащитный крем. Но ему вполне по силам быть дополнительным средством защиты, сообщает Naked-science.