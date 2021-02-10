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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Конспирологам покажут Землю из космоса

10 февраля
19:07 2021
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Оказывается, и в наши дни, как в Средневековье, есть немало адептов идеи, что наша планета плоская. Они уверены, что космонавты, якобы побывавшие в околоземном пространстве, на самом деле актеры, лишь играющие роли. Один из жителей Шотландии настолько возмутился таким конспирологическим подходом, что решил отправить нескольких из них в космос: пусть все увидят своими глазами.

Мужчина объявил сбор средств на такой полет, но дело продвигается плохо. Пока от дарителей поступило только сто долларов, а нужно, как минимум, триста сорок тысяч. Тем не менее, энтузиаст не теряет оптимизма и рассчитывает, что именно приверженцы идеи «плоской Земли» внесут основную сумму, чтобы доказать, что правы именно они. Мужчина уже подал заявку в компании, организующие полеты для космических туристов, пишет LADbible.  

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