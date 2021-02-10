Оказывается, и в наши дни, как в Средневековье, есть немало адептов идеи, что наша планета плоская. Они уверены, что космонавты, якобы побывавшие в околоземном пространстве, на самом деле актеры, лишь играющие роли. Один из жителей Шотландии настолько возмутился таким конспирологическим подходом, что решил отправить нескольких из них в космос: пусть все увидят своими глазами.

Мужчина объявил сбор средств на такой полет, но дело продвигается плохо. Пока от дарителей поступило только сто долларов, а нужно, как минимум, триста сорок тысяч. Тем не менее, энтузиаст не теряет оптимизма и рассчитывает, что именно приверженцы идеи «плоской Земли» внесут основную сумму, чтобы доказать, что правы именно они. Мужчина уже подал заявку в компании, организующие полеты для космических туристов, пишет LADbible.