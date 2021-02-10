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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В России разрабатывают стройматериалы, поглощающие углекислый газ

10 февраля
19:07 2021
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Ученые Крымского федерального университета разрабатывают смеси для производства стройматериалов на основе доломитов с добавлением наночастиц окисей титана и вольфрама. В процессе отвердевания смеси происходит поглощение углекислого газа, который, вступая в реакцию с сырьем, создает прочный стройматериал. А добавки наночастиц металлов обладают свойством поглощать солнечный свет.

По словам исследователей, в результате с поверхности стройматериала удаляются загрязнители, а долговечность изделий увеличивается. Пока ничего подобного в мире не существует, хотя исследования в этой области за рубежом ведутся. Новая технология, как считают разработчики, будет востребована, поскольку сокращение выбросов углекислоты в атмосферу – важная задача в борьбе с глобальным потеплением, сообщает scientificrussia.ru.   

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