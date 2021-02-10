Председатель ПСРМ обсудил с советниками муниципальной фракции Партии социалистов темы, касающиеся Кишинева и инфраструктурных проектов, предложенных Партией социалистов.

В частности, обсуждалась реализация недавно начатого социалистами проекта «Комфортный двор», который предусматривает ремонт подъездных путей, парковок, спортивных площадок и дворов в различных секторах Кишинева. Также речь зашла и о законопроектах, направленных на оптимизацию деятельности органов местного публичного управления. Предстоит их обсуждение в парламенте.

«С гордостью отмечаю, что ситуация в столице с каждым днем заметно меняется к лучшему, и это достигается благодаря эффективному сотрудничеству, налаженному между мэром Ионом Чебаном и командой ПСРМ в муниципальном совете», – отметил Игорь Додон.