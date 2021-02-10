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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 февраля 3589 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 февраля 3589 смертельных случаев
10 февраля
18:48 2021
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В течение прошедшего дня, 10 февраля, зарегистрированы еще 16 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 65-летняя женщина из Кишинева, 59-летняя женщина из Чимишлийского района, 76-летний мужчина из Чимишлийского района, 53-летняя женщина из Чимишлийского района, 69-летний мужчина из Новоаненского района, 64-летняя женщина из Яловенского района, 60-летний мужчина из Кишинева, 57-летний мужчина из Флорештского района, 60-летняя женщина из Кишинева, 75-летняя женщина из Сынжерейского района, 76-летняя женщина из Тараклийского района, 83-летний мужчина из Комратского района, 86-летняя женщина из Страшенского района, 64-летний мужчина из Сынжерейского района, 57-летняя женщина из Оргеевского района, 67-летний мужчина из района Чимишлия. На вечер 10 февраля 154956 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3589 человек умерли от инфекции.

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