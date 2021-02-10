На сегодняшний день в стране 154956 человек прошли лечение и 3589 умерли от инфекции COVID-19. На 10 февраля в Молдове подтверждены 166553 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3656 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 14186 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2933 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 271 в крайне тяжелом состоянии (44 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).