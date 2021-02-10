Очень многие люди, вынужденные пользоваться самолетами, очень боятся болтанки во время полета. Теперь можно будет заранее узнать, попадет тот или иной рейс в зону турбулентности. Поможет в этом специальный сервис, созданный в США.

Если указать на сайте, откуда и куда летит пассажир, то за тридцать шесть часов до вылета будет выдана необходимая информация. Разработчики утверждают, что в точности предсказания можно не сомневаться. Работа сервиса основана на прогнозах Национальной метеорологической службы США, на них же основано планирование полетов службами аэропортов. Сервис определит участки маршрута, где может возникнуть особенно сильная турбулентность и даже спрогнозирует вероятность задержки того или иного рейса по причине погодных условий, пишет «The Independent».

В общем, если при наличии точного прогноза полета избежать не получится, можно будет хотя бы морально подготовиться к неприятным моментам.