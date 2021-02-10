Майя Санду поступает очень неосмотрительно, когда оправдывает своего советника Аллу Немеренко при появлении сомнительных фактов в биографии последней. Так считает журналист Сергей Ткач.

«Когда появилась информация, что диплом магистра в области медицины Алла Немеренко получила не так, как все, и в обход действующих норм, Майя Санду вступилась за своего соратника. Да, она, возможно, хороший и опытный специалист и даже занимала пост советника румынского министра здравоохранения Влада Войкулеску в правительстве Чолоша. И ее знания и опыт в своей области таковы, что Немеренко заслуживает степени магистра и, может быть, того, чтобы Майя Санду представила ее к высшей награде Молдовы. Но у нас в стране в разных областях есть немало людей, которые не крикливо, тихо и спокойно делают свое дело, обладают таким опытом и знаниями, что им давно нужно было выдать диплом о степени магистра, а может быть и присвоить более высокий ранг. Но есть определенные процедуры, а также нужно желание и связи, чтобы переплавить все это в «корочку» — государственное свидетельство определенных знаний и навыков», – отметил для портала «Междуречье» журналист Сергей Ткач.