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Газета "Кишиневские новости"

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Почему Алла Немеренко не указала в резюме дипломом мастерата

Почему Алла Немеренко не указала в резюме дипломом мастерата
10 февраля
14:17 2021
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Кандидат на должность министра здравоохранения Алла Немеренко исключила из своего резюме диплом мастерата. В представленных документах в парламент научное звание не указано.

Напомним, что советник президента Алла Немеренко, кандидат на должность министра здравоохранения, обвиняется в незаконном получении диплома мастерата. Она не прошла необходимый курс обучения и не сдавала экзамены, как это предусмотрено законодательством.

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