Кандидат на должность министра здравоохранения Алла Немеренко исключила из своего резюме диплом мастерата. В представленных документах в парламент научное звание не указано.

Напомним, что советник президента Алла Немеренко, кандидат на должность министра здравоохранения, обвиняется в незаконном получении диплома мастерата. Она не прошла необходимый курс обучения и не сдавала экзамены, как это предусмотрено законодательством.