Литва не намерена покупать российскую вакцину, если даже Европейское фармацевтическое агентство зарегистрирует ее, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните, сообщает Delfi.

По словам главы кабинета министров, стране достаточно будет прививок, произведенных в «странах трансатлантического партнерства», а потому в поставках препарата из России «нет никакой нужды». Шимоните уверена в том, что Москва использует «Спутник V» в неких коварных целях. «Усилия предложить странам Европы и другим вакцину, когда жители России еще не все привиты, кажется очередной геополитической игрой, у меня это не вызывает сомнений», – отметила премьер-министр. Она выразила также сожаление по поводу того, что некоторые страны, входящие в Евросоюз, поторопились приобрести российский «Спутник V». Этой «паршивой овцой» в европейском «стойле» стала Венгрия.