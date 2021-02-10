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Газета "Кишиневские новости"

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«Шериф» спешит на помощь приднестровским медикам

10 февраля
11:47 2021
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Холдинг «Шериф» приобрел для Центра скорой медицинской помощи двадцать специализированных автомобилей марки «Ford», сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Машины закуплены в Российской Федерации, их общая стоимость – свыше 700 тысяч долларов США. Автомобили будут распределены по лечебно-профилактическим учреждениям региона. В 2019-2020 годах из фонда капитальных вложений были взяты средства на приобретение 19 «скорых». Также для госпиталя ветеранов был приобретен реанемобиль. Главный налогоплательщик Приднестровья «Шериф» тоже решил поучаствовать в обеспечении медицинских учреждений техникой. Ранее холдинг под ключ построил Республиканскую клиническую больницу и выделил деньги на доплаты врачам, борющимся с коронакризисом.

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