Индийская пара в буквальном смысле совершила «прыжок веры»… в воду и там же поженилась, передает ВВС.

Ну кто бы не хотел пожениться на побережье? Индийский город Ченнай основан на Коромандельском берегу, откуда открывается прекрасный вид на Бенгальский залив Индийского океана. Вот только Чиннадурай В. и Свита С. посчитали это слегка избитым. Они отказались от традиционных индийских одежд, вооружились аквалангами, ластами и опустились на 20 метров в глубину. Необычная романтическая церемония бракосочетания прошла под водой. Все как полагается – жених и невеста обменялись цветочными венками, расчувствовавшаяся невеста даже расплакалась, что явно было неудобно, учитывая плавательные очки. После обмены клятвами или в конкретном случае – пузырьками воздуха – молодожены всплыли, чтобы отпраздновать радостное событие с сухопутными родственниками.